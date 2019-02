Formação na arte de contar histórias traz Clara Haddad a Loulé

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, irá receber no dia 16 de março, sábado, a formação «Storytelling – A Arte de Encantar com Palavras», dinamizada por Clara Haddad.

«Qual é a importância de contar histórias no século XXI? Os contos continuam a ser um meio de transmissão de afetos e valores importantes para pessoas de todas as idades?». Estas são algumas das questões a que esta formação pretende responder. Pretende-se desenvolver um trabalho com apontamentos práticos, permitindo, assim, esclarecer dúvidas frequentes em relação à escolha das histórias dentro da faixa etária e interesses das crianças, jovens e adultos.

Serão abordadas algumas temáticas desde a explicação do conceito de storytelling, aos diferentes contextos na arte de narrar. Os formandos também irão absorver algumas técnicas de «como contar?» histórias. Também se pretende mostrar «o que é mais importante na narrativa».

Outros temas a discutir nesta formação vão andar em torno das «Sugestões de histórias conforme o espaço e o público», «Quais os recursos que podemos usar para contar histórias», «a diferença entre contar uma história e ler uma história» e «como fazer uma boa seleção de livros».

«Também serão abordadas a expressão corporal e a voz na narração, a estrutura do conto, o conto popular e o conto de autor, e a preparação de uma sessão de histórias», explica o município de Loulé.

Com exercícios individuais e em grupo, «pretende-se explorar as qualidades de cada participante enquanto narrador e desenvolver as suas competências na arte de contar histórias».

Esta iniciativa tem como público-alvo maiores de 18 anos, sendo de entrada gratuita. No entanto as vagas são limitadas, e é requerida uma inscrição através do 289400850 ou por e-mail. É conferido um diploma de participação.