Folia carnavalesca invade Alte e Quarteira

As celebrações carnavalescas da cidade de Loulé assumem-se como o epicentro daa folia na região algarvia. No entanto, no concelho de Loulé existem outros desfiles que se destacam «pela originalidade e entusiasmo dos foliões»: Alte e Quarteira.

A autarquia louletana refere que «estas são duas propostas diferentes, alternativas ou complementares ao desfile de Loulé, que contribuem também para mostrar a diversidade do concelho de Loulé e para dinamizar a economia local destas duas localidades, nesta altura do ano».

Nos dias 3 e 5 de março (domingo e terça-feira), Alte, que já foi considerada uma das «aldeias mais portuguesas de Portugal» recebe o mais tradicional Carnaval do Algarve. A folia começa às 15h00, com o início do corso. Já à noite, a partir das 21h00, a festa faz-se no baile na Casa do Povo, animado por Valter Cabrita a quem se junta, na terça-feira, Luisinho de Portugal (autor do hit «Põe a Mão na Cabecinha»).

No dia 3, domingo, haverá um Concurso de Máscaras e no dia 5, terça-feira, serão entregues os prémios para os melhores carros alegóricos e para os melhores foliões.

«Este é, sem dúvida, um corso marcado pela criatividade e empenho da organização daí que, ano após ano, atraia muitos visitantes a esta zona do interior». O preço dos bilhetes é de 2 euros.

Mais a litoral, o Carnaval de Quarteira ganha cada vez mais espaço no programa de atividades desta época do ano. A Avenida Infante de Sagres recebe, nos dias 2, 3 e 5 de março, das 15h00 às 17h30, «A Volta ao Mundo em 3 dias». O título da obra de Júlio Verne é o mote para este desfile, numa cidade marcada pela presença de várias nacionalidades. Tendo como pano de fundo a praia, «esta vai ser uma viagem inesquecível durante três dias pelo reino da alegria».

Já no dia 6 de março, quarta-feira, às 21h00, as festividades em Quarteira encerram com outro grande momento: o Enterro de Entrudo. O Carnaval de Quarteira tem entrada livre.