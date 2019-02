Uma semana de pura gastronomia, com deliciosas criações de fazer crescer água na boca e combinadas com os melhores vinhos, juntas num só local: a Fine Wines & Food Fair, um evento gastronômico incomparável no VILA VITA Parc Resort & Spa, no concelho de Lagoa.

De 5 a 13 de maio de 2019, o VILA VITA Parc receberá um repertório estelar de renomados chefs, produtores de vinho e produtores gourmet.

A feira, que acontece a cada dois anos, coloca os hóspedes e visitantes frente a frente com os chefs e produtores, proporcionando uma experiência única. O programa do evento garante deixar todos admirados: além da já famosa Kitchen Party, uma série de jantares exclusivos será organizada por chefs de renome mundial nos restaurantes Ocean e Atlântico.

Ao longo dos anos, mais de 60 chefs premiados do Guia Michelin, da Gault et Millau, dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo da San Pellegrino, e da lista de pesquisa da OAD, bem como os principais produtores de vinho e uma variedade de parceiros e patrocinadores apresentando alimentos, vinho, destilados, champanhe, coquetéis e charutos, participaram neste evento único.

A edição de 2019 contará com novas adições ao seu programa, tornando-se um evento ainda mais interessante e envolvente para chefs, produtores e convidados.

O programa de oito dias incluirá uma série de jantares gourmet exclusivos no Restaurante Ocean (duas estrelas Michelin) do VILA VITA Parc, e no restaurante Atlântico, preparado por diferentes chefs convidados em cada noite, para um público restrito de 30 a 80 amantes de comida e vinho.

A já conhecida Kitchen Party – o palco central do programa – será realizada no sábado, dia 11 de maio de 2019, reunindo de uma só vez muitos chefs internacionais de renome e produtores de vinho de todo o mundo, atendendo a mais de 500 convidados.

Uma das novas adições ao programa deste ano é um assado (churrasco) tradicional português a ter lugar na Herdade dos Grous, quinta e vinhedo do resort localizado no Alentejo, no dia 5 de maio – o primeiro dia do Fine Wines & Food Fair.

PROGRAMA 2019

Domingo 5 maio | Herdade dos Grous (Alentejo)

Assado Tradicional (almoço)

por chef Ljubomir Stanisic (100 Maneiras, Portugal) e chef residente Rui Prado (Herdade dos Grous)

Segunda-feira, 6 maio | Ocean Restaurant

Jantar por chef Jan Hartwig (Atelier ***, Alemanha) e chef residente Hans Neuner (Ocean **), com vinhos alemães da casa Dönnhoff.

Terça-feira, 7 maio | Atlântico Restaurant

VILA VITA All-Star Dinner com os chefs Hans Neuner (Ocean **, Portugal), Dieter Koschina (Vila Joya **, Portugal), Jacob-Jan Boerma (De Leest ***, Holanda), Christian Bau (Victor’s Fine Dining ***, Alemanha) e Master Sommelier Stefan Neumann (Dinner by Heston Blumenthal **, Reino Unido)

Quarta-feira, 8 maio | Ocean Restaurant

Jantar por chef Annie Féolde (Enoteca Pinchiorri ***, Italia) e chef residente Hans Neuner (Ocean **)

Quinta-feira, 9 maio | Ocean Restaurant

Jantar por chef convidado (a aguardar confirmação) e chef residente Hans Neuner (Ocean **)

Sexta-feira, 10 maio | Ocean Restaurant

Jantar por chef Thomas Allan (The Modern, USA) e chef residente chef Hans Neuner (Ocean **)

Sábado, 11 Maio | VILA VITA Clubhouse

Kitchen Party: com a presença dos chefs Hans Neuner (Ocean **, Portugal), Dieter Koschina (Vila Joya **, Portugal), Karlheinz Hauser (Seven Seas **, Alemanha) João Oliveira (Vista*, Portugal) Daniele Perillo (Gusto by Heinz Beck*, Portugal), Friedrich Helfesrieder (Gasthof zum Storchen *, Alemanha) Nigel Haworth (Northcote *, Reino Unido), Roberto Carturan (Ristorante Alfredo *, Alemanha), Thomas Allan (The Modern, USA); e produtores vinícolas Luis Duarte (Herdade dos Grous, Alentejo & Quinta de Valbom, Douro), Luis Seabra (Luis Seabra Vinhos, Douro) Sandra Tavares (Quinta de Chocapalha, Estremadura), Alvaro de Castro (Quinta da Pellada, Dão), Vincent Gerardin (Vincent Gerardin Vins, Bourgogne), Johannes Häge (Weingut am Nil, Alemanha), Hans Reisetbauer (Blue Gin, Austria), entre muitos outros.

Domingo, 12 maio | Atlântico Restaurant

Jantar por chef convidado (a aguardar confirmação) e chef residente Hans Neuner (Ocean **)

Segunda-feira, 13 maio | Ocean Restaurant

Jantar por chef Andreas Caminada (Schauenstein ***, Suiça) e chef residente chef Hans Neuner (Ocean **)