Feira da Aguardente e Mel mostra os tesouros da serra algarvia na Cortelha

O renovado Polidesportivo da Aldeia da Cortelha irá acolher no dia 9 de Março a primeira edição da Feira da Aguardente e Mel, uma iniciativa que pretende dar a conhecer «dois tesouros da Serra do Caldeirão».

Este certame visa promover e levar ao público «o que de mais genuíno se produz na Serra do Caldeirão». Para além da mostra e degustação destes dois tesouros da Serra algarvia, o certame incluí também um passeio pedestre com visita a destilarias, exposição de artesanato e outros produtos locais.

Durante todo o dia haverá momentos de animação musical e será possível saborear as iguarias da gastronomia serrana, na tasquinha existente no recinto.

Trata-se de uma iniciativa da Associação dos Amigos da Cortelha, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir, que reúne os principais produtores locais de aguardente de medronho e de mel, «dois produtos com elevado impacto no tecido social da região e cujo saber fazer passa de geração em geração, eternizando sabores e tradições».