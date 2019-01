Faro lança prémio municipal de arquitetura

O município de Faro lança o «Prémio Municipal de Arquitetura e Arquitetura Paisagista», referente ao ano de 2019, cujas candidaturas deverão ser formalizadas entre 1 de fevereiro e 31 março do presente.

Esta iniciativa tem como objetivo promover e incentivar a qualidade arquitetónica, a dignificação da imagem urbana, a valorização e distinção das obras mais relevantes a nível municipal, bem como a salvaguarda do património do concelho.

Com a atribuição deste prémio pretende-se traduzir publicamente o reconhecimento do município ao autor do projeto, ao promotor e ao construtor. Assim, podem concorrer entidades públicas e privadas promotoras de obras que tenham obtido a correspondente autorização de utilização nos anos de 2017 e 2018. O prémio será distribuído por três secções distintas: Obra Nova; Recuperação/Reabilitação e Espaços Exteriores.

Este galardão foi instituído em 1995 pela autarquia com o objetivo de incentivar as boas práticas desta disciplina e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e construída do concelho. No entanto, com o passar do tempo, deixou de se realizar com a regularidade preconizada. Bienal, o prémio retomou em 2017 com uma novidade, a inclusão da arquitetura paisagista como uma das disciplinas a distinguir.

O regulamento pode ser consultado no sítio do município, embora os interessados também possam colocar dúvidas ou pedir esclarecimentos por correio electrónico ([email protected]-faro).