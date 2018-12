Faro lança novo concurso para construção da ponte de ligação à Ilha

O município de Faro informou que a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa lançou ontem, 28 de dezembro, em Diário da República, um novo concurso público para edificação da ponte de acesso à Praia de Faro, com o valor base de 3,5 milhões de euros.

O desenlace tornou-se possível após a assinatura, no dia 27 de dezembro, do protocolo entre o município farense e a Polis, que estipula que a autarquia desembolse mais 1,12 milhões de euros para tornar mais atrativo um concurso que, recorde-se, em Outubro último, não teve concorrentes.

Este novo investimento da edilidade surge da inexistência de financiamento por parte da Polis ou do Governo para viabilizar uma obra que é da inteira responsabilidade da Sociedade Polis.

Trata-se «de mais um esforço adicional da autarquia, que acontece depois de, em 2009, já ter comparticipado o investimento com a colocação de cerca de 900 mil euros no capital social da sociedade e de, em agosto de 2016, ter injetado mais 561 mil euros, perante a inexistência de verbas na Polis para assegurar o concurso e a intransigência da tutela», admite fonte do município.

Para o município esta foi «a solução possível, tendo em conta a necessidade de se aumentarem os níveis de serviço, segurança e conforto dos utentes no acesso à praia de Faro. A nova ponte será ainda muito mais eficiente do que a atual dos pontos de vista hidráulico, ambiental, arquitetónico e de navegabilidade».