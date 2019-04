Faro é líder regional no Portugal City Brand Ranking 2019

Faro mantém o estatuto de melhor marca no ranking da região do Algarve e é também um dos melhores no ranking nacional da VI edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking (PCBR).

Com a manutenção do 8º lugar nacional no PCBR 2019, Faro continua a afirmar-se como a referência algarvia para negócios e talento (Viver) conseguindo também o 3º melhor desempenho na dimensão de visitar.

Portimão consegue nesta edição alcançar a 2ª posição com um desempenho de grande destaque (que lhe vale a distinção Marca Estrela do Algarve) num pódio fechado por Albufeira no 3º lugar.

Filipe Roquette, diretor-geral da Bloom Consulting Portugal diz que «Faro continua a mostrar-se como uma marca de referência não só no Algarve mas também no contexto nacional», afirmando ainda que «as mexidas no topo da tabela algarvia e constante melhoria de desempenho dos municípios desta região no PCBR são prova da grande competitividade e investimento dos municípios do Algarve nas suas estratégias de marca».

Roquette destaca também a distinção de Marca Estrela ao município de Portimão. «Consegue nesta edição do PCBR a sua melhor posição de sempre, confirmando uma tendência de crescimento sustentável do seu desempenho de marca e atraindo cada vez mais interesse nacional e internacional manifestado em pesquisas proativas online».

Nesta 6ª edição, Faro continua a ser a grande referência da região algarvia. Tal como no ranking de 2018, o Algarve apresenta pequenas variações, mas muitas mudanças nas posições.

O grande destaque é Portimão (+1) que consegue pela primeira vez saltar da 3ª posição do ranking regional do Algarve para o 2º lugar e estrear-se também na liderança da dimensão Visitar.

Apesar da ligeira descida, Albufeira (-1) continua firme no pódio em todas as dimensões da região. Tavira (-1) foi ultrapassada por Loulé que melhorou o seu desempenho de forma considerável no âmbito dos Negócios.

Já a meio da tabela, Silves (+2) recupera as duas posições cedidas na edição passada do PCBR, relegando Vila Real de Santo António (-1) e Olhão (-1) para as posições que detinham na edição de 2017.

No ranking algarvio houve ainda lugar para mais uma mexida: Lagoa (+1) sobe ao 12º lugar deixando o 13º para Monchique (-1).

O Portugal City Brand Ranking é um estudo anual desenvolvido pela Bloom Consulting, baseado num algoritmo proprietário, que considera diversas fontes de informação relacionadas com as três dimensões analisadas: negócios, visitar e viver.

Os resultados finais analisam as perceções sobre um concelho, classificam o seu desempenho de uma forma tangível e realista e medem o sucesso da marca de cada um dos 308 municípios portugueses.

A metodologia é composta por três variáveis base: a económica turística e social, representada por dados estatísticos; a procura através das pesquisas online, captadas pela ferramenta Digital Demand – D2©; e a performance online, através da análise dos sites e das redes sociais oficiais de cada concelho.