Faro acolhe as Jornadas Descentralizadas de Segurança e Defesa Nacional

Com o objetivo de promover o debate de assuntos no âmbito da segurança e defesa, a cidade de Faro vai receber uma edição das Jornadas Descentralizadas de Segurança e Defesa Nacional, entre os dias 29 de março e 4 de abril de 2019.

No âmbito desta iniciativa, vai realizar-se um Curso Intensivo de Segurança e Defesa, que decorrerá também de 29 de março a 4 de abril em horário pós-laboral. As ações estão previstas para o Salão Nobre dos Paços do Município.

Na programação destas Jornadas inclui-se também uma conferência pública subordinada ao tema «O Papel das Forças Armadas no Portugal do Séc. XXI», que terá lugar na Universidade do Algarve, Campus da Penha, no dia 2 de abril, às 11h00. No dia seguinte, às 9h45, o Campus de Gambelas recebe um Seminário sobre «O Mar: um ativo estratégico nacional».

Destaque também para a assinatura de protocolos-quadro com municípios do distrito de Faro, no contexto do «Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz», na tarde do dia 2 de Abril, na Escola Secundária João de Deus, em Faro.