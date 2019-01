Farmácia Carvalho renovada mantém-se no centro de Portimão

Uma das mais antigas farmácias de Portimão apresenta-se agora aos utentes renovada e com algumas novidades. A festa da reinauguração, quase oito décadas após a abertura oficial, em 1939, foi na segunda-feira, 21 de janeiro, com direito a casa cheia, bolo, dança e fado. Muitos foram aqueles que quiseram espreitar o novo espaço e saudar os novos gestores deste projeto, que continua ligado à família, através dos seus descendentes.

Pedro Nobre e Diogo Barreto são primos e decidiram continuar o negócio que até há pouco tempo tinha sido da sua avô Maria José da Providência. Ofereceram modernismo ao espaço, novos serviços e um horário alargado.

Ao «barlavento» Pedro Nobre contou que praticamente cresceu naquela farmácia e sempre teve o sonho de continuar estas pisadas. «Hoje trabalho na indústria farmacêutica, mas sempre que foi preciso ajudar, acabei por vir. O principal motivo de seguir esta área foi dar seguimento ao trabalho que a minha avó sempre desenvolveu». Por sua vez, Diogo Barreto, seguiu o percurso da avô e da mãe, que também era farmacêutica e detinha uma farmácia em Lisboa, onde hoje o jovem continua a trabalhar. Ambos aceitaram a responsabilidade de manter o legado da avô em Portimão, ficando agora a gerir o espaço renovado.

As novidades são o novo horário, estando a farmácia aberta entre as 8h00 e as 21h00, todos os dias, exceto domingos. «Temos um serviço ao domicílio, dedicado, que vamos promover, onde será feita, por exemplo, a preparação semanal de medicação, temos fisioterapia, através de parcerias com fisioterapeutas, temos podologia, nutrição. Investimos numa máquina que ainda não existe em Portimão, que é super evoluída, de exames clínicos, com a possibilidade de efetuar testes bioquímicos, testes sanguíneos», descreveu Pedro Nobre.

O serviço ao domicílio não será apenas a mera entrega de medicamentos ao utente, mas, «acima de tudo será o acompanhamento do doente, em termos de saúde», num «atendimento mais personalizado», explicou ainda ao «barlavento» Diogo Barreto.

A palavra chave para estes jovens gestores é a comodidade oferecida aos utentes. «Em simultâneo, quisemos que esta farmácia fosse um espaço de saúde e não de doença. Por isso, dedicamos espaços à beleza», os serviços foram alargados, e a memória foi mantida com a recuperação de alguns objetos e mobiliário que remontam ao passado daquele espaço.

«Temos parque de estacionamento gratuito em todo o horário para o conforto do utente. Tivemos que fazer vários brainstorming para perceber qual o conceito a adotar. Resolvemos apostar na comodidade, no ser mais disponível. Daí alargar o horário, ter serviços ao domicilio, e aumentar os serviços farmacêuticos», justificou Pedro Nobre.

Numa época em que o Centro Histórico de Portimão começa a ganhar novo fôlego, com diversas requalificações, ainda há muito espaço fechado e a população que vive nesta zona é sobretudo idosa. Mesmo assim, os jovens gestores optaram por ficar na mesma localização.

«É um desafio. O mercado de farmácia hoje é muito complexo. Tem que estar focado no utente, mas, em simultâneo, tem de ter uma gestão criteriosa. Podíamos ter deslocalizado. Seria a opção mais fácil, talvez a mais rentável, mas não seria a mais focada no consumidor», argumentou Pedro Nobre. Sabem também que a avó não estaria de acordo com uma mudança para um centro comercial ou outro espaço semelhante. Mantiveram o legado, apoiando os moradores desta zona da cidade, mas querem também ser parte de um projeto que pretende levar mais pessoas ao centro da cidade.

Até porque, se esta parte da cidade começar a ser uma aposta para os investidores, empreendedores e negócios, passará, por sua vez, a ter mais vida e movimento. Haverá também um site e georreferenciação para facilitar a chegada ao centro da cidade.

Como confiam na equipa que se mantém na farmácia, a intenção é gerir o espaço à distância. «Ao longo destes dois anos fomos desenvolvendo as ferramentas necessárias para poder, ao máximo, ter uma gestão à distância», disse Pedro Nobre.

«É uma relação de confiança e de amizade que temos para com a equipa e também é isso que estamos a tentar passar aos novos elementos. Isto não é apenas um local de trabalho e de prestação de serviços. É onde todos nos devemos sentir bem», acrescentou Diogo Barreto. Isto porque ambos querem, para já, continuar os seus postos de trabalho, que são fora de Portimão.

A história da Farmácia Carvalho remonta a março de 1939, pela mão do proprietário que lhe deu nome. Mais tarde, Maria José da Providência, após se formar, iria trabalhar para a farmácia da Casa dos Pescadores. Pouco mais de um ano depois resolveu comprar um espaço na Rua Júdice Biker, perto da zona ribeirinha, à qual viria a dar o seu nome (Providência) e, em 1953, comprou ainda a Farmácia Carvalho, junto ao atual Largo da Mó, no centro da cidade, que ainda hoje tem o alvará 283, passado pelo Infarmed, a nível nacional. Durante alguns anos manteve os dois espaços, mas fruto da obrigatoriedade de cada espaço ter um diretor técnico e a proprietária não poder estar nas duas farmácias, optou por ficar com o espaço no centro e vender a outra, que viria a dar lugar à Farmácia Rosa Nunes.

Esteve na Farmácia Carvalho até aos 88 anos, onde foi sempre a diretora técnica, e segundo descrevem, uma pessoa à frente no seu tempo, que ajudava as pessoas, facilitava quem tinha mais dificuldades e até tinha contas correntes para alguns utentes. Foi uma das primeiras farmacêuticas, até porque naquela altura poucas pessoas tinham curso superior, ainda mais se fossem mulheres. Gostaria de ter frequentado engenharia mecânica, mas o pai não permitiu que tirasse um curso de homens e acabou por optar pela farmacêutica. Oito décadas depois, esta continuará a ser, ainda que gerida por uma nova geração, «a farmácia da avó».