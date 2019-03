Exposição fotográfica no Designer Outlet Algarve mostra bastidores dos eventos de moda

A exposição «Fresh Backstage Portraits», da autoria do fotógrafo de moda João Bettencourt Bacelar, estará patente no Designer Outlet Algarve entre os dias 6 de abril a 11 de maio. A mostra oferece uma visão intimista dos backstages dos dois mais famosos eventos de moda portugueses, a Moda Lisboa e o Portugal Fashion, que decorreram em março de 2019 em Lisboa e no Porto, respetivamente.

«Nesta exposição, todas as modelos encaram a câmara e usufruem da liberdade do backstage para se expressarem. É uma visão complementar às fotografias de passerelle,que representam um momento mais sério e profissional em que estão absolutamente concentradas no seu trabalho. As fotografias de backstage são únicas, porque representam um momento de proximidade em que a modelo interage diretamente com a lente do fotógrafo», explica João Bettencourt Bacelar.

A apresentação ao público de uma visão original e intimista da moda, diferente daquela que é normalmente mostrada nas imagens dos desfiles, serviu de inspiração para esta exposição, na qual podem ser vistas fotografias com criações de estilistas nacionais como Maria Gambina, Susana Bettencourt, David Catalan, Alexandra Moura, Alves Gonçalves, Alecksander Protic, Olga Noronha e Luís Buchinho.

O fotógrafo acrescente que «vários criadores apreciam as fotografias de backstage em complemento às da passerelle, porque possibilitam uma perspetiva com pormenores diferentes das roupas e das criações, assim como da forma como as mesmas se comportam nos modelos. A atitude dos modelos também é diferente nos bastidores, proporcionando quase uma sessão informal de fotografia editorial, onde podem mostrar a sua personalidade, carisma e atitude».

Célia Meira, diretora de marketing do Designer Outlet Algarve, considera esta exposição «um fio condutor que transporta a moda ao sul do país». Através dela, «os nossos visitantes, no Algarve, podem entrar nos bastidores dos eventos de moda mais importantes de Portugal».

Esta iniciativa inédita «é uma forma de demonstrar o compromisso do Designer Outlet Algarve em divulgar o que de melhor se faz ao nível da criatividade, no país e no mundo, dando destaque a áreas que para nós são essenciais: a moda e o design», acrescenta a diretora de marketing desta infraestrutura comercial.