ETIC_Algarve desafia a criação de videojogos em menos de 48 horas

O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos recebeu no dia 6 de janeiro, pelas 17h02, uma informação via Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo sobre a...

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, acolhe no próximo dia 12 de janeiro, sábado, uma formação sobre conflitos escolares. Com o título «Workshop em Conflitos Escolares: construindo a...

O Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português vai participar, no verão de 2019, no Acampamento Mundial nos Estados Unidos da América com...