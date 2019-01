ETIC_Algarve debate o Crowdfunding

No próximo dia 09 de janeiro a ETIC_Algarve (Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve) vai receber Luís Caracinha, fundador da Epopeia Records e formador na casa para a área de Design, em mais uma edição das «Conversas com Lábia».

A Epopeia Records é uma estrutura alicerçada nos projetos pessoais do convidado, que «vive das artes do espetáculo respirando música, literatura e cinema».

Nos dias que correm ser criativo e ter vontade de abraçar um projeto não é suficiente, «pois apesar de se ter uma a visão bem clara, convicção, toda a investigação concluída e os contactos com entidades e stake holders, há sempre um ponto em que se esbarra: o orçamento».

Segundo Luís Caracinha, nesta conversa «vamos falar de Crowdfunding, o processo que nada mais é que apelar a quem se revê naquilo que estamos a projetar e está disposto a participar e a contribuir com pequenos ou grandes montantes de modo a tornar projetos em realidades».

Esta 3ª edição das «Conversas com Lábia» vai realizar-se a partir das 18h30 horas no Estúdio da ETIC_Algarve, localizado no 1º piso do Mercado Municipal de Faro e, mais uma vez, pretende-se abrir as portas não só à comunidade de alunos e ex-alunos da ETIC_Algarve, mas também ao público em geral, com o intuito de dar a conhecer os pontos principais para realizar uma campanha de Crowdfunding.

A entrada no debate é gratuita, mas as vagas serão limitadas. Para garantir o seu lugar, basta realizar a inscrição.

Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones 289 823 359 ou 960 309 550, ou ainda através da página de Facebook.

O evento no facebook pode ser consultado aqui.