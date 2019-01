Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da UAlg Careers Fair

Vai realizar-se no dia 14 de março a 4ª edição da UAlg Careers Fair, feira de emprego da Universidade do Algarve (UAlg), que este ano está inserida na «UAlg Careers Week». As empresas que pretendam participar, deverão formalizar a sua inscrição até ao dia 8 de fevereiro, através desta ligação.

Esta mostra decorrerá no último dia da «UAlg Careers Week», que se realiza de 11 a 14 de março, no Campus de Gambelas. Tem como objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

A academia algarvia pretende que «a UAlg Careers Fair, já considerada a maior feira de recrutamento do sul do país, continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados».

Recorde-se que a terceira edição contou com a participação de mais de 60 empresas, não só de âmbito regional, mas também nacional.