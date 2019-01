Especialista vai a Portimão ensinar empresas a usar Facebook e Instagram

A Câmara Municipal de Portimão estabeleceu uma parceria com Ana Mendes, a especialista acreditada em Facebook e Instagram com mais horas de formação em Portugal, para promover o Curso Intensivo em Gestão de Redes Sociais Facebook e Instagram, que terá lugar nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Museu de Portimão.

O Curso Intensivo em Gestão de Redes Sociais Facebook e Instagram é dirigido a empresários e profissionais de micro empresas, de PME (pequenas e médias empresas), profissionais independentes e freelancers em gestão de redes sociais, e vai incidir nas mais recentes inovações destas ferramentas sociais com o objetivo de levar a gestão profissional do Facebook e do Instagram para o marketing das empresas, dos negócios e de projetos.

Para a especialista e formadora em Facebook e Instagram, Ana Mendes, «em 2019 os utilizadores querem ver conteúdos em tempo real, insólitos e exclusivos que requerem a intervenção de um responsável disponível e com formação para mostrar os bastidores das marcas e empresas, a sua presença em eventos, a colaborações com micro influenciadores (os takeover da conta)».

O curso tem a duração de dois dias, totalizando 16 horas de formação certificada e prática repartidas igualmente entre o Facebook e o Instagram. No final da formação os profissionais estarão aptos a gerir o Facebook e o Instagram de forma profissional, a planificar a criação de conteúdos e a criar posts no calendário semanal, a avaliar os resultados das publicações através de métricas corretas, a monitorizar a atividade e a presença dos concorrentes nas redes sociais, a ter o seu assistente virtual no Messenger e a criar anúncios que contribuam para o aumento das vendas.

Ana Mendes é ainda consultora de empresas em Facebook e Instagram, e conta com várias marcas conhecidas na sua carteira de clientes, como a Cetelem, Ikea, Essilor, Sumol Compal, Unilever.

É docente há 4 anos da cadeira de Redes Sociais na pós-graduação de Digital Business na Porto Business School. Formada em Marketing e em Direito, foi nos Estados Unidos da América que se especializou na utilização das Redes Sociais em contexto empresarial.

A informação completa sobre o conteúdo programático e as condições de participação podem ser consultadas aqui.