Escoteiros do Grupo 6 de Olhão têm nova sede com apoio da autarquia

O Grupo 6 de Escoteiros de Olhão vai ter uma nova sede. Será inaugurada dia 23 de fevereiro, sábado, às 10h00. A cerimónia será liderada por António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão. A nova sede está localizada na Rua Gil Eanes, em Olhão.

O autarca olhanense afirma o «orgulho» por estar «presente na inauguração». António Miguel Pina lembra que «estas novas instalações resultam de um sonho antigo que se começou a realizar com a cedência do imóvel pela Câmara Municipal de Olhão, em regime de comodato vitalício, e com o apoio financeiro para as obras».

A nova sede dos Escoteiros de Olhão surge em virtude das dificuldades manifestadas à autarquia pelos seus responsáveis em relação à antiga «casa», que para além de uma manifesta degradação, já não apresentava capacidade para albergar as atividades e o número de elementos do Grupo 6.

Assim, o apoio do município materializou-se na compra do imóvel pelo valor de 115 mil euros. Foi também atribuído um subsídio de 5 mil euros, destinado à sua requalificação.

O contrato de comodato foi assinado em janeiro de 2018, aquando da celebração do 93º aniversário do Grupo 6 de Escoteiros.

Na ocasião, o Chefe Rui de Brito, agradeceu publicamente «ao senhor presidente da Câmara, bem como ao restante executivo, a forma como se empenharam neste desígnio que era encontrarmos uma nova sede».