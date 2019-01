Escola Municipal de Natação de Silves realiza encontro anual

O Complexo das Piscinas Municipais de Silves será palco de mais um encontro que reunirá os utentes da Escola de Natação. A atividade terá lugar no dia 26 de janeiro.

Entre as 10h00 e as 10h30, os Bebés dos 6 aos + 36 meses, AMA 0 e Nível 0 (acompanhados por 1 adulto) terão atividades específicas. Já das 10h30 às 11h30 as classes AMA 1, AMA 1+8, Nível 1 e 2, Natação Adaptada, IT 1, IT 1 +8, IT 2, Aperfeiçoamento, Nível 3 e Nível 4 também terão animação específica para eles.

«Os interessados deverão informar-se junto dos seus professores de natação ou no Balcão de Informações das Piscinas Municipais», explica a autarquia.