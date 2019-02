Escola EB 2,3 D.Dinis em Quarteira vai receber requalificação inovadora

A Câmara Municipal de Loulé vai requalificar a Escola EB 2,3 D.Dinis, localizada em Quarteira. A obra vai estar a cargo da construtora Gabriel Couto, a mesma empresa que concluiu, no final do ano transato, o Centro de Alto Rendimento «The Campus», localizado na Quinta do Lago.

Antes, esteve também envolvida nas construções do «Mar Shopping Algarve», e do «Longevity Health & Wellness Hotel», uma unidade hoteleira de luxo localizada em Alvor. O valor de adjudicação desta intervenção é superior a 6 milhões de euros.

No local de intervenção funcionam atualmente 5 edifícios interligados através de passagens exteriores cobertas. «Trata-se de um conjunto de edifícios de carácter pavilhonar, cuja tipologia foi repetida um pouco por todo o pais nas décadas de 80 e 90. As lógicas funcionais e construtivas destes encontram-se desadequadas às necessidades atuais», considera fonte da construtora.

Esta empreitada tem a assinatura do arquiteto Pedro Mendonça, do atelier de arquitetura «beAbstract». Este projeto de requalificação prevê adequar o número de salas de aula à atual população escolar, resultando num total de 33 espaços, repartidos por: 24 salas de aula; duas salas de Educação Visual e Tecnológica (EVT); uma sala de Educação Tecnológica (ET); dois Laboratórios; duas salas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e duas salas de música.

A obra, com um prazo global de 630 dias, «prevê a demolição integral de todos os edifícios escolares existentes, substituindo-os por uma nova estrutura unificada e adaptada aos critérios funcionais e de conforto contemporâneos».

Para além dos espaços de ensino acima referenciados, a escola albergará ainda um centro de recursos, uma sala de convívio de alunos, um bar e refeitório com a respetiva cozinha e espaços anexos, espaços administrativos, espaços de trabalho e convívio de docentes, uma reprografia/papelaria, um gabinete médico e outro de psicologia, uma sala de funcionários e instalações sanitárias/balneários/vestiários.

No final desta empreitada de requalificação, a nova escola terá uma área bruta de construção total de quase 7 mil metros quadrados, e uma área total de arranjos exteriores a rondar os 12 mil metros quadrados.

O arquiteto responsável pelo projeto, Pedro Mendonça, afirma que a viabilização deste projeto «reflete uma postura de excelência de todo um município e de toda uma região com o intuito de promover o desenvolvimento e consolidação de saberes, permitindo uma maior motivação aos profissionais e aos alunos». Carlos Couto, CEO do grupo Gabriel Couto, corroborou estas declarações.

Ao longo dos seus 70 anos de atividade, a Gabriel Couto já construiu mais de uma centena de edifícios escolares de relevo, entre escolas do ciclo preparatório, secundário e universitário.