Escola da Fuzeta recebe nova cozinha

Os cerca de 300 alunos da Escola Dr. João Lúcio, na Fuzeta, receberam uma nova cozinha, que resulta de uma intervenção profunda nesta infraestrutura de apoio. O presidente da autarquia, António Miguel Pina, marcou presença no dia da inauguração do novo equipamento, num investimento de cerca de 117 mil euros.

«As Câmaras Municipais desempenham um papel muito importante na manutenção das escolas e equipamentos dos respetivos concelhos, e essa é uma missão em relação à qual temos estado bastante atentos, até porque não basta construir – é necessário, ao longo do tempo, cuidar do património que é de todos nós», referiu o autarca na ocasião.

A cozinha deste estabelecimento de ensino, que datava de 1988, «apresentava-se degradada e obsoleta, não oferecendo as melhores condições para a confeção de refeições».

Este investimento inseriu-se num conjunto de intervenções, no valor de 320 mil euros, que beneficiaram as escolas Dr. João Lúcio, Cavalinha, Nº 4, Brancanes, Marim e Pechão, com que o Município pretende requalificar o parque escolar do concelho.

Do pacote de obras, que beneficia perto de mil alunos, 76 docentes e 40 profissionais não-docentes, destaque para a aquisição de equipamento informático e multimédia, mobiliário, ar condicionado, requalificação de instalações e arranjos exteriores.

Todas as ações já se encontram concluídas, à exceção da instalação do ar condicionado da escola de Pechão, que deverá terminar nos primeiros dias de março.