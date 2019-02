EPIC SANA Algarve propõe corrida e caminhada pela praia para ajudar os Bombeiros

O hotel EPIC SANA Algarve vai celebrar o seu 6º aniversário com a organização, em parceria com a Associação Free Challenge, de uma nova edição da EPIC SANA Beach Run. A prova decorre no próximo dia 10 de março e tem início às 10h00, no areal da Praia da Falésia. Com passagem pelas praias da Falésia, dos Tomates e da Rocha Baixinh, o último quilómetro deste evento será percorrido nos jardins do resort.

A iniciativa poderá ser disputada nas modalidades de caminhada ou corrida (5 ou 10 quilómetros) e é aberta a todos os interessados. No final do percurso os vencedores serão premiados – o 1º classificados da Geral Individual Masculina, e a 1ª classificada da Geral Individual Feminina recebem acesso ao ginásio do Sayanna durante 1 mês, uma aula de PT e uma Massagem Kaori de 50 minutos.

As inscrições têm um custo de 7,5 euros para a corrida e 5 euros para a caminhada, e podem ser feitas online, até às 23h59 do dia 07 de março. Cada inscrição feita significa 1 euro para os Bombeiros Voluntários de Albufeira, e inclui t-shirt técnica, dorsal e brindes – este kit poderá ser levantado no dia 9 de março, entre as 16h00 e as 19h00, no hotel EPIC SANA Algarve.

Se preferir, pode fazer a sua inscrição no dia da prova, entre as 8h00 e as 9h00. Nesse caso, os valores duplicam – 15 euros para a corrida, 10 euros para a caminhada. O abastecimento de água e fruta durante a prova está garantido para todos os participantes.

A organização confia no sucesso da prova, e dá o mote para participar na mesma «com o aumento do desejo de alcançar a boa forma física», devido «à chegada dos dias de sol». Acrescenta ainda que esta prova permite aliar «a possibilidade de correr na praia ao som do mar, a vista deslumbrante da Praia da Falésia e a celebração do 6º aniversário do EPIC SANA Algarve». Estes ingredientes resultam num «cenário perfeito para participar na EPIC SANA Beach Run, prova que é também sinónimo de apoio aos Bombeiros Voluntários de Albufeira».