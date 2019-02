Em Portimão ninguém «FICA» de fora com as férias inclusivas

A Associação Teia d’Impulsos, em parceria com o município de Portimão, irá avançar com uma nova temporada do FICA – Férias Inclusivas para a Comunidade Algarvia – e proporcionar cada vez mais, a crianças e jovens com multideficiências, um programa de atividades e ações ao longo de todo o ano com vista à inclusão, integração e ocupação das mesmas na sociedade, em pleno exercício da sua cidadania.

Dando continuidade ao sucesso da 1º edição em 2018, este ano o FICA surge «não apenas num contexto de férias escolares mas também de ocupação de tempos livres», oferecendo uma resposta complementar à instituição Escola, com quatro períodos de atividades desde já calendarizados: 4 a 6 de março; 8 a 22 de abril; 10 de junho a 15 de setembro e de 15 a 30 de dezembro.

Neste momento estão abertas as inscrições para o campo de férias que terá lugar por ocasião do Carnaval, de 4 a 6 de março, que terá lugar no Espaço Raiz – Teia d’Impulsos, no horário das 9h00 às 16h00. Durante este período estão previstas atividades de dança, expressão plástica, culinária e hortas com a colaboração de instrutores e o apoio da equipa da Teia d’Impulsos, amigos e voluntários.

O projeto de Férias Inclusivas para a Comunidade Algarvia surgiu em 2018, em resultado de várias vontades e sensibilidades, e veio multiplicar ambições, sorrisos, experiências e muitas alegrias junto de todos os jovens que participaram nos primeiros campos de férias de verão e de Natal onde, apesar das suas diferenças, tiveram a oportunidade de dançar, fazer teatro, yoga e meditação, cerâmica, andar à vela, ir ao cabeleireiro, passear e até mesmo patinar no gelo.

Para além do valor lúdico, desportivo e cultural, este projeto de caraterísticas únicas e inovadoras no Algarve distingue-se pelo carácter social e pedagógico, e vem preencher uma lacuna de organização e resposta social que se verifica ao nível da oferta de programas de férias especializados para as crianças e jovens com necessidades especiais.

As inscrições podem ser feitas online