Edição ecológica do MOVE.Tavira alerta para a prevenção do cancro da mama

A Associação Oncológica do Algarve (AOA) organiza, neste Domingo, dia 31 de Março, a 11ª edição do evento desportivo MOVE.Tavira, na Praça da República, em Tavira. O evento tem Partida marcada para as 10h00. O organização alerta «para a mudança de hora que tem acontece de sábado para domingo.

Este evento é organizado em parceria com o município tavirense, com a União de Freguesias de Tavira e com a Casa do Povo de Santo Estêvão, e tem os objetivos de alertar para a prevenção do cancro da mama, de promover a prática de um estilo de vida saudável e de angariar fundos para a obra da AOA.

Tal como no ano passado, a iniciativa está integrada no Calendário Regional de Marcha/Corrida do Algarve do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), e aberta à participação gratuita de todos os que se queiram juntar «a um dia pela saúde e pela vida».

Este ano a iniciativa irá ter também um programa recheado de atividades ligadas à saúde e muitas outras novidades. Destaca-se a vertente ecológica do evento, no que toca ao abastecimento de água – sem garrafas de plástico, os participantes inscritos terão direito a um cantil, que poderá ser reabastecido em diversos pontos de concentração ao longo do percurso, graciosamente colocados pela Taviraverde, E.M., empresa responsável pela distribuição de água ao concelho de Tavira.

Poderá adquirir o seu Kit solidário composto por saco/mochila, t-shirt, boné e cantil por 6 euros, até ao dia 29 de Março, nos Pontos de Inscrição (na Sede AOA, em Faro, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira, na União de Freguesias de Tavira, no Gymnasium e na Casa Caravela, também em Tavira). Também poderá adquiri-lo no dia do evento, com um acréscimo de 1 euro ao preço.