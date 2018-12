Docapesca quer beneficiar cais flutuante em Odeleite

A Docapesca abriu o concurso, com um preço base de 75 mil euros, para a substituição do cais flutuante da Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim, que foi instalado na década de 1990 no âmbito de um projeto para fomentar a atividade marítimo-turística ao longo do rio Guadiana.

A intervenção a realizar consiste na substituição integral dos passadiços e na beneficiação da ponte de acesso que, ao longo do tempo de serviço, se tem vindo a degradar, facto que levou recentemente à interdição do seu uso devido ao colapso dos flutuadores e consequente submersão de uma das plataformas.

O cais é atualmente composto por três passadiços flutuantes ligados entre si, com um comprimento total de 36 metros, que serão integralmente substituídos.

Equipada com os necessários meios de amarração e proteção, a nova estrutura será constituída por três elementos de passadiço flutuante com estrutura em aço galvanizado, convés em deck de madeira e flutuadores em betão com núcleo em poliestireno expandido.

A atual ponte metálica de acesso ao cais, com 15 metros de comprimento, será objeto de reparação, através da renovação da pintura anticorrosão.

O convés da ponte e das pestanas também será integralmente substituído por deck de madeira exótica com 21 milímetros de espessura, repondo as condições de segurança para os utilizadores.