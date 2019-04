Docapesca concluiu cais provisório na Ilha de Tavira

A Docapesca concluiu a instalação do cais provisório na Ilha de Tavira, possibilitando a retoma do funcionamento normal das carreiras fluviais de acesso à ilha, durante a empreitada de construção do novo cais.

Esta intervenção insere-se num conjunto alargado de investimentos em curso e realizados pela Docapesca no concelho de Tavira, num valor global de cerca de 2 milhões de euros, onde se destaca a instalação de novas plataformas de acostagem e a construção da nova lota em Tavira, a reabilitação do telheiro do cais das Quatro Águas, a instalação de novos portões de acesso em Santa Luzia e Cabanas e as dragagens no Rio Gilão e em Santa Luzia.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.