Diogo Piçarra vem a Lagoa desvendar o seu novo «Abrigo»

Diogo Piçarra, artista farense e um dos nomes mais requisitados da música portuguesa, apresenta no dia 10 de maio, às 21h30, no Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, o seu mais recente trabalho «Abrigo: Tour 2019».

Neste concerto, o músico apresenta-se pela primeira vez de uma forma mais «intimista», a solo, e em alguns momentos acompanhado por Francisco Aragão, que faz parte do seu habitual trio de músicos, o que permitirá uma maior proximidade com o público.

Os últimos três anos foram «memoráveis» para Diogo Piçarra, com centenas de concertos de norte a sul do País e no estrangeiro, tendo ainda atuado nos principais festivais nacionais e recebido vários singles de platina e ouro, entre outros prémios importantes no panorama musical.

Agora é tempo de recolher ao seu «Abrigo» e, para isso, imaginou um espetáculo diferente: deu novas roupagens às suas canções, pegou em canções de outros e convida todos os que quiserem a partilhar com ele estes momentos intimistas.

«Abrigo: Tour 2019» chega pelas mãos da Turevents, unidade de negócios da Polotur Group, que pretende proporcionar eventos culturais e de entretenimento «que se tornem numa experiência positiva, memorável e envolvente para o público residente na região algarvia».

Os bilhetes para este concerto, que conta com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Lagoa, Câmara Municipal de Portimão e ainda do Alvor Wine e do Pestana Golf Resorts, custam 20 euros, e podem ser adquiridos na Bilheteira do CC Arade, na Ticketline e nos locais habituais.