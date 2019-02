Designer Outlet Algarve expõe trabalhos de artistas locais

O Designer Outlet Algarve recebe, até ao final de fevereiro, uma exposição de artesanato e cultura que pretende destacar a criatividade e os produtos dos designers e artistas locais.

Estarão expostos, em 11 montras do espaço, objetos de decoração, mobiliário, acessórios e joias, assim como objetos de antiquário restaurados. Em suma, alguns dos mais originais projetos do Loulé Design Lab e da rede ECOA – Espaços de Conhecimento, Ofícios e Artes, que integram a iniciativa municipal Loulé Criativo.

Esta é a segunda fase de uma exposição que esteve inicialmente patente em dezembro de 2018, e que resulta da parceria entre o Designer Outlet Algarve e o Loulé Criativo.

Miguel Guerreiro, diretor-geral do Designer Outlet Algarve, refere que «a parceria com o Loulé Criativo é especial para o Designer Outlet Algarve, porque nos permite reforçar o compromisso de apoiar e divulgar o que de melhor se faz no Algarve ao nível da criatividade e do design. Receber esta exposição também enriquece o nosso espaço com uma experiência cultural e de lazer para os nossos visitantes».

As peças atualmente expostas no Designer Outlet Algarve são criadas pelos designers e artesãos da Casa da Empreita, Oficina de Caldeireiros, Oficina do Barro, Oficina de Cordofones e Oficina de Relojoeiro, e ainda pelos projetos Likecork, Oficina Poeta Azul, Merk Habala, Pidutournée e Memória das Plantas. Na primeira fase da exposição, foram exibidas peças dos projetos Pakk, Sigues, Girls Love Hats, Grafismo e Padrões, Ramalhete e Fios e Linhas.