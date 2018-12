Depois do Natal, há um mercado na Praia da Luz

O empreendimento Estrela da Luz vai organizar, logo a seguir às festas, um Mercado Pós-Natal (Boxing Day Market) onde pode encontrar inúmeros artigos e serviços a preços muito convidativos. Esta iniciativa pretende representar a tradição britânica das promoções.

O mercado estará patente ao público a partir das 11h00 de hoje, quarta-feira, 26 de dezembro, no empreendimento situado na Praia da Luz (Lagos, Algarve).

Entre as presenças estarão marcas de cosméticos, produtos de beleza, higiene e cuidado da pele, bem como terapeutas a exemplificar a utilização destes produtos, para tirar maior partido dos seus efeitos e nutrientes no seu rosto. Existirão diversas promoções em produtos e em serviços para utilização própria ou para oferta.

Também o Mar d’Estórias terá presença assinalada com uma variedade de produtos de marcas portuguesas. Este espaço português, com loja no centro histórico de Lagos, vai estar presente a apoiar o evento e a fazer uma mostra dos seus artigos. A sua curadoria de produtos nacionais marcará presença com algumas das marcas mais emblemáticas da loja como o Azeite Monterosa, a Flor de Sal da Salmarim (marcas regionais), as cestas da «Victoria Handmade», entre muitas outras.

Com o objetivo de aproveitar o espírito natalício de solidariedade e partilha que ainda se encontra no ar, 10% de todas as vendas da feira revertem para a Associação de Caridade Bamboo, contribuindo para a sua luta de proteção dos animais.