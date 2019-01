Dentistas em todos os Centros de Saúde do Algarve até ao fim de 2019

Até ao final deste ano, a meta é alargar a todos concelhos algarvios as consultas de saúde oral, anunciou hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, no decorrer da visita da secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, aos Centros de Saúde de Lagos e Loulé.

Para já, os dados apontam que a região está no bom caminho, pois o número de consultas de saúde oral nos Centros de Saúde do Algarve triplicou no espaço de um ano, passando de 2190 consultas em 2017 para 5853 em 2018.

«Neste momento temos cinco consultas de saúde oral em funcionamento. Estas de Lagos e Loulé foram as últimas que entraram em funcionamento em setembro de 2018. Durante o primeiro trimestre de 2019 contamos abrir em Vila Real de António e queremos ter, até ao final deste ano, pelo menos uma cadeira dentista em todos os concelhos da região», assegurou o presidente da ARS Algarve, explicando que, no âmbito do programa «Saúde Oral para Todos».

«Estamos a pedir a colaboração das câmaras municipais, através de protocolos, para nos darem o apoio financeiro para aquisição de parte do equipamento necessário no arranque inicial do projeto, sendo os custos com obras, equipamentos, consumíveis e pessoal da responsabilidade da ARS Algarve», disse Paulo Morgado.

No Algarve, o Programa «Saúde Oral para Todos» começou em novembro de 2017 nos Centros de Saúde de Faro, Portimão e Tavira, e em setembro de 2018 arrancou em Lagos e Loulé.

Em em novembro último foi celebrado um protocolo de colaboração entre a ARS Algarve e as Câmaras Municipais de São Brás de Alportel e de Lagoa com vista a disponibilizar Consultas de Saúde Oral também nestes concelhos durante 2019.

Estes gabinetes de Saúde Oral tem uma equipa de um médico dentista e um assistente de medicina dentária, sendo os utentes referenciados através do médico de família ou de outro médico do Centro de Saúde.

«O médico de família deteta um problema de saúde oral e referencia para o seu colega dentista do seu Centro de Saúde. Estamos a dar resposta no tratamento das doenças da boca mais frequentes e também nas situações urgentes de segunda a sexta-feira», explicou Paulo Morgado.

Por sua vez, a secretária de Estado da Saúde, destacou a importância do Programa «Saúde Oral para Todos» porque aposta na prevenção e responde às necessidades das pessoas.

«O conceito de saúde mudou muito nos últimos tempos, deixou de ser ausência de doença e passou a ser o bem-estar físico, mental e social e é nesse conceito que entra a saúde oral. Com a colocação de cadeiras de dentistas nos Centros de Saúde tornamos o mais fácil o acesso aos cuidados de medicina dentária», frisou acrescentando que «é com extrema satisfação que eu vejo que a população está satisfeita, que consegue recorrer a estes cuidados. Encontramos muitas pessoas que nunca na vida tiveram cuidados de medicina dentária».

No decorrer da visita, a Secretária de Estado da Saúde, acompanhada pelas Diretoras Executivas dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do Barlavento, Leonor Bota, e do ACeS Central, Sílvia Cabrita, e dos Presidentes de Câmara Municipal de Lagos, Joaquina Matos, e de Loulé, Vitor Aleixo, teve oportunidade de ficar a conhecer os gabinetes de saúde oral e as equipas de profissionais das diversas unidades dos Centros de Saúde de Lagos e Loulé.

No final da deslocação ao Algarve, Raquel Duarte, foi recebida pela Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Ana Paula Gonçalves, e restantes membros do Conselho de Administração, onde efetuou uma visita de trabalho aos serviços de urgência e unidade de cuidados intensivos da unidade de Faro do CHUA.