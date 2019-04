Cruz Lusa fecha contas de 2018 com resultado positivo

A Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa, aprovou, em Assembleia Geral Ordinária de 10 de abril, um resultado líquido do exercício de 2018 de 185482,36 euros, valor que se deve ao aumento registado nas rubricas de Subsídios à Exploração (+ 43,59 por cento em termos homólogos) e Outros Rendimentos (+ 87,38 por cento em termos

homólogos).

Na contabilidade do ano passado, destaca-se o valor dos Subsídios à Exploração que representam cerca de 71 por cento da receita total desta instituição. Por outro lado, grande parte desta rubrica de rendimento deve-se a protocolos, como é o caso do subsídio do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) para a aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF), e do subsídio do INEM para a aquisição de um Posto de Emergência Médica (PEM), aos quais se somou o apoio da Câmara Municipal de Faro. Tudo isto permitiu à atual direção modernizar dos equipamentos e materiais indispensáveis à atividade da corporação.

Em relação ao passivo corrente, no final de 2018 ascende 200353,99 euros, considerado um resultado extraordinário comparado com saldo em dívida em 2015, àquela data superior a 400 mil euros, valor encontrado pela atual direção quando tomou posse.

De ressalvar, que à data, havia seis meses de ordenados em atraso. Hoje, não só esse problema foi resolvido, como há um incremento dos recursos humanos disponíveis para os serviços que a Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa desenvolve.

A rubrica de gastos com pessoal, por exemplo, no valor de 34354,87 euros, aumentou 12 por cento em termos homólogos, representando 62 por cento do total dos custos.

O decréscimo do passivo corrente herdado, justifica-se com a regularização da conta de Fornecedores e EOEP (Estado e Outras Entidades Públicas). Neste sentido foi celebrado um acordo de pagamento em prestações celebrado com a Segurança Social em 2015 para pagamento da dívida de 112987,59 euros, sendo o valor da dívida atual de 52095,83 euros.

«A situação patrimonial é, à data de fecho do Balanço de 2018, bastante equilibrada, gozando assim de uma autonomia financeira de 80,3 por cento, não tendo qualquer alavancagem financeira, e a liquidez imediata ascende a uns confortáveis 80,5 por cento», sublinha Steven Sousa Piedade, presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa para o triénio 2018/2021.

O resultado apurado, deixa a direção «com expectativas bastante positivas para o exercício de 2019, na medida em que a esta data tem vindo a conseguir aumentar a prestação de serviços, modernizar equipamentos e manter o plano de reestruturação financeira iniciado nos exercícios anteriores», conclui o presidente.