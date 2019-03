Crianças podem passar «Uma noite na Biblioteca» em Faro

A Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve (BIBAL), em virtude da comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil, vai realizar, mais uma vez, o projeto «Uma noite na Biblioteca».

Em Faro, a IV Edição de «Uma noite na Biblioteca», promovida pela Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, vai realizar-se no dia 6 de abril, das 20h00 às 00h00.

A iniciativa destina-se a crianças entre os 7 e os 12 anos e constitui «uma oportunidade para estreitar a proximidade entre a Biblioteca e os leitores mais jovens, numa proposta de uma noite com experiências diferentes, entre histórias e magia, que levará a uma viagem única pelo universo dos livros».

Os participantes deverão transportar consigo uma lanterna «e preparar-se para um peddy paper à descoberta dos vários espaços da Biblioteca, Hora do Conto e outras atividades de promoção da leitura, onde não faltarão surpresas e uma lembrança elaborada por cada um», com a colaboração especial de “Era uma vez um botão”.

As inscrições estão abertas na Biblioteca Municipal de Faro, até 29 de março, onde poderão ser consultadas as condições de participação.