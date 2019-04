Crianças de Castro Marim pintaram uma «Grande Bandeira da Liberdade»

Os alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Castro Marim meteram «mãos à obra» e deram forma a uma bandeira com cerca de 40 metros, com a qual pretendem homenagear a liberdade. A «Grande Bandeira da Liberdade» é apresentada na Praça 1º de Maio, no dia 24 de abril, às 10h00.

Esta aventura começou com a história «À Procura da Liberdade», da autoria de Fátima Valentim, um conto infantil que traduz a essência de um valor tão essencial a uma vida mais feliz. De turma em turma, Fátima Valentim foi narrando esta história e explicando às crianças o que era a liberdade, «que não era um carro, um avião, um fruto. Que não se compra como um bem material, não cresce nos jardins».

Transmitir os valores de Abril, «que devem ser sentidos, respeitados e preservados», foi o principal objetivo desta iniciativa, que depois ganhou forma nesta bandeira comemorativa, que evoca o espírito de festa no conceito da liberdade, sobretudo agora que «a liberdade faz anos».

Com a ajuda do ilustrador da obra, Nuno Rufino, cada aluno pintou depois a «sua» liberdade. São esses os trabalhos que deram origem a 40 metros de bandeira, numa expressão de liberdade conseguida pelo olhar e sentir de centenas de crianças.