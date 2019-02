Concurso de cocktails em Silves recebeu o Presidente Marcelo

No passado dia 16 fevereiro, a III Mostra Silves Capital da Laranja foi palco do 44º Concurso Regional de Cocktails nas modalidades de short seco na Clássica e de Flairbartender.

Houve uma surpresa para os participantes nesta competição: a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a sua passagem pela Mostra da Laranja.

Na vertente Clássica da competição, o vencedor foi Rui Gonçalves. Já no Flairbartender o Vencedor foi André Guerreiro.

Estes dois barmen, acompanhados por outros 14, e juntos com 16 barmen da Madeira e 16 Barmen do Estoril, irão disputar o Concurso Nacional em Loulé nos próximos dias 29 e 30 Março. Os vencedores vão representar Portugal no Campeonato do Mundo na China, em meados de Outubro. Já os segundos classificados vão ao Paraguai representar Portugal no concurso PanAmericano.

A organização do concurso agradeceu «aos patrocinadores e à Camara Municipal de Silves, na pessoa da professora Rosa Palma por todo o apoio que nos deram na organização deste evento».