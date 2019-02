Começaram as obras da Ciclovia entre Castro Marim e Vila Real de Santo António

Começaram esta semana os trabalhos que vão dar lugar a uma ciclovia que liga Castro Marim a Vila Real de St. António, localizada na EN122. Esta é uma obra comparticipada pelo PO CRESC Algarve 2020, no âmbito do Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE), apoiada por Portugal e União Europeia, cofinanciada a 70 por cento pelo FEDER.

A criação de novas infraestruturas cicláveis pretende interligar-se às políticas desportivas e culturais e de desenvolvimento do concelho de Castro Marim, numa perspetiva de valorização do património natural, mas também do cultural e edificado.

Trata-se de uma intervenção de cerca de 3 quilómetros, que permitirá, além do acesso Vila Real de St. António – Monte Gordo – Castro Marim, o acesso ao interior da Reserva do Sapal. Será criada uma ciclovia lateral à via, sobre uma da plataforma já existente na direção poente, criada pela empresa Águas do Algarve, aquando da implantação do Sistema Intercetor de Águas Residuais de Castro Marim.

“Grande parte do nosso turismo é sénior, um tipo de público que aprecia a natureza, gosta de andar de bicicleta e de sair do conceito turístico de sol e praia, por isso temos de alargar a oferta, aproveitando outros recursos do concelho, como é o caso da Reserva Natural do Sapal”, garante o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, empenhado numa aposta turística mais diversificada.

Além desta ciclovia, deverá avançar brevemente para obra o projeto da ciclovia que ligará Castro Marim a Altura, na EN 125 – 6, a via de acesso à freguesia de Altura e ao IC27. Neste caso trata-se de uma via ciclável com uma extensão de cerca de 5 quilómetros e a sua criação está integrada no projeto de valorização da rodovia que dá acesso às praias do concelho, nomeadamente no alargamento e repavimentação, na melhoria da drenagem e na inserção de uma rotunda onde agora existe um cruzamento.