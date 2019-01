Charolas vão marcar o ritmo do Dia de Reis na Bordeira

Apesar das comemorações já terem começado no primeiro dia do ano, é no Dia de Reis que a música é rainha em Bordeira.

Pandeiros, acordeões, ferrinhos e fitas de muitas cores animam, ao longo de todo o dia e pela noite dentro, as ruas do interior do concelho de Faro.

A partir das 11h00, no Centro de Actividades ao Ar Livre D. Leonor, já haverá música no ar. De salientar que este local está protegido com uma grande tenda de modo a garantir as melhores condições para evento, onde também haverá acesso a refeições confecionadas.

A partir das 14h45, sobem ao palco da sede da Sociedade Recreativa Bordeirense os vários grupos convidados. Os vários grupos de Charolas vão poder atuar ao mesmo tempo.

A organização está a cargo da Comissão Bordeirense de Charolas e da Sociedade Recreativa Bordeirense, com os principais apoios da Câmara Municipal de Faro e da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe.