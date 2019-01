Charolas e Xarém em Moncarapacho e na Fuzeta

Na União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta o Dia de Reis (6 de janeiro) vai ser comemorado com o tradicional Encontro de Charolas e com uma Mostra de Xarém.

Em Moncarapacho é dia de Mercado Mensal, e o palco estará montado no seu recinto. Neste 22º Encontro de Charolas, irão atuar os seguintes grupos:

– Charola da Banda 1º de Dezembro, de Moncarapacho

– Charola da Banda Musical de Tavira

– Charola da Casa do Povo de Santa Catarina

– Charola Ossónoba de Estoi

– Charola do Grupo Etnográfico de Quelfes

A partir das 12h30, no Pavilhão de Eventos, também situado no Largo do Mercado Mensal, a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta vai organizar a 1ª Mostra de Xarém.

Esta iniciativa – que conta com o apoio do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1255 (Moncarapacho), tem carácter solidário, com os fundos arrecadados a reverterem para a Associação de Proteção de Animais de Rua (APAR) – Moncarapacho/Fuzeta.

Ao som do saxofone de Toi Picoito e da música tradicional portuguesa dos Cante Andarilho, os visitantes poderão provar o verdadeiro xarém, confecionado de várias formas e à moda antiga.

A tarde também será de charolas na Fuzeta, a partir das 15h00, no Cinema Topázio, com os seguintes grupos:

– Grupo Cantares «As Matraqueiras da Fuseta»

– Charola dos Machados

– Charola da Casa do Povo da Conceição de Faro

– Charola da Casa do Povo de Santa Catarina

– Charola do Grupo Etnográfico de Quelfes

– Charola da Banda 1º de Dezembro, de Moncarapacho

As entradas para os referidos eventos são livres.