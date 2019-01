CDS quer solução para o atravessamento de peões no IC27 em Odeleite

Os deputados do CDS-PP Hélder Amaral e Teresa Caeiro sugeriram ao Governo «a colocação, no imediato, de semáforos de redução de velocidade e de uma passadeira no IC27, em Odeleite», bem como a construção, a curto prazo, de uma rotunda ou uma passagem superior ou inferior para peões. São quase diários os relatos tanto de situações de perigo na zona e, infelizmente, também há acidentes mortais a lamentar.

As sugestões são feitas numa pergunta enviada ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e os deputados do CDS-PP querem saber «quando é que ambas as medidas serão implementadas».

«A população de Odeleite e todos aqueles que visitam a aldeia e a barragem pretendem aceder de forma pedonal a determinadas zonas desta, só conseguindo fazê-lo atravessando o IC27, uma vez que a zona urbana se desenvolve a norte da rodovia e a barragem de Odeleite se situa no lado oposto, onde também se encontra um estabelecimento de restauração e para onde está prevista a Praia Fluvial/Centro de Atividades Náuticas de Odeleite», explicam os deputados do CDS.

A existência na via de um separador central e de uma rede de proteção (entretanto cortada pela população) não têm tido o efeito desejado. Tanto os habitantes locais como os turistas que visitam a aldeia de Odeleite atravessam, sistematicamente, o IC27 naquela zona, colocando em perigo a sua vida e a de terceiros. A justificação «é a de que não há alternativa ao atravessamento».

Os populares afirmam a urgência «em encontrar uma solução que permita aos peões atravessar em segurança o IC27 em Odeleite – uma rotunda ou uma passagem superior ou inferior para peões, ou até, no imediato, a colocação de semáforos de redução de velocidade e uma passadeira –, por forma a evitar mais vítimas e a permitir que todos, habitantes e turistas, possam, em segurança, usufruir das margens da barragem e, no futuro, da Praia Fluvial/Centro de Atividades Náuticas».