O espetáculo Cataplay vai estar em cena em Monchique, na Feira dos Enchidos, nos dias 2 e 3 de Março às 18h00, com sessões faladas em português e legendadas em inglês. Esta representação tem o cunho do projeto 365 Algarve.

A cataplana será o mote para um espectáculo de teatro, música, dança e gastronomia. No final servem-se ao público duas receitas de cataplana – uma confecionada com lombo de porco e enchidos, e outra vegetariana. A execução das receitas fica a cargo da equipa da Tertúlia Algarvia, e o manjar é acompanhado por vinhos produzidos na região.

O Cataplay «não é apenas uma peça de teatro, mas um espetáculo de humor que conjuga diferentes artes, como a música e a dança». Em palco estão os atores Mário Spencer e Tânia Silva, que interpretam duas personagens em conflito – o Afamado Al-Chef e a Cozinheira Marafada – «que discutem entre si sobre as receitas da vida, da sociedade, da paixão ou do amor, ao mesmo tempo que refletem sobre as origens da cataplana, esse utensílio misterioso e único no mundo».

As entradas para o espetáculo, que incluem a experiência gastronómica, são gratuitas.