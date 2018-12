Castro Marim vai requalificar ATL

A Creche e Atividades de Tempos Livres (ATL) de Castro Marim convive há alguns anos com as precárias condições das suas instalações, onde são acolhidas cerca de 55 crianças.

De forma a servir a população infantil com um espaço mais digno, o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim propuseram ao restante executivo, em reunião de câmara, a aquisição de 6 frações na Quinta da Cerca, em Castro Marim, num investimento de cerca de 220 mil euros, destinando-se as duas maiores às novas instalações do ATL da St. Casa da Misericórdia.

A proposta, anteriormente reprovada em duas reuniões de câmara, foi aprovada nesta última, de dia 17 de dezembro, com a abstenção de um vereador da oposição.

Dá-se assim o tiro de partida para a mudança de «uma situação que era insustentável no que respeita à continuidade da prestação deste serviço no antigo espaço e, simultaneamente, criam-se novas oportunidades de resposta a associações/entidades que possam precisar no desenvolvimento das suas atividades».

O presidente da câmara «congratula-se com esta decisão do executivo, pois as crianças de Castro Marim irão ter finalmente instalações mais dignas e a St. Casa da Misericórdia conseguirá melhorar a prestação deste serviço, tão essencial aos mais pequenos no desenvolvimento de competências e novas aprendizagens».