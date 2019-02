Castro Marim contrata serviço de fibra ótica para a aldeia das Furnazinhas

A Câmara Municipal de Castro Marim levou a cabo a contratação de um serviço de fibra ótica para a povoação das Furnazinhas, na freguesia de Odeleite. Este processo foi executado ontem, dia 20 de fevereiro, e o serviço será instalado na antiga escola primária da aldeia, permitindo o acesso da população às telecomunicações, um desejo antigo dos cerca de 100 habitantes desta povoação serrana.

«Além do desenvolvimento e melhoria das condições de vida da população residente, a concretização desta iniciativa representa também uma indiscutível valorização do interior do concelho de Castro Marim, funcionando como fator de atratividade a novos residentes, e como alavanca no setor do turismo», explica a autarquia castromarinense.

Esta iniciativa é uma ação piloto da autarquia de Castro Marim que será testada e avaliada para, posteriormente, poder ser replicada noutros aglomerados populacionais do interior do concelho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, «a tão desejada descentralização de competências devia passar também por questões que se prendem com o ordenamento do território, permitindo aos municípios combater de uma forma efetiva a desertificação do interior». Para o autarca «isto passa, sem dúvida, por facilitar a construção, melhorar os acessos rodoviários, concretizar o abastecimento de água domiciliária nestes territórios e promover o acesso às telecomunicações e não pelos programas, estudos e observatórios que temos visto desenvolvidos».