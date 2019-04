Castro Marim alerta os idosos para o perigo das quedas

A Câmara Municipal de Castro Marim assinala o Dia Mundial da Saúde a 8 de abril [embora se celebre oficialmente no dia anterior], segunda feira, às 16 horas, com a campanha «Não caia nisso», uma ação da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, que tem o objetivo de alertar a população para os cuidados a ter no sentido de evitar as quedas nos grupos etários mais velhos.

A iniciativa acontece na Biblioteca Municipal de Castro Marim e vai abordar o risco de quedas e a sua prevenção no envelhecimento. Segundo os dados da Direção Geral de Saúde (DGS), a principal causa das lesões em idosos é a queda, sendo que, para a faixa etária entre os 65 e os 74 anos, a lesão ocorre em 76 por cento dos casos e, para o grupo etário com mais de 75 anos, ocorre em 90 por cento dos casos.

Esta sessão de esclarecimento será dinamizada pelo coordenador do Grupo de Estudos de Ortopedia Geriátrica da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Carlos Evangelista, e abordará também as consequências da problemática para as famílias.

A iniciativa é gratuita e organizada pela Câmara Municipal de Castro Marim, com o apoio da Fundação Vodafone Portugal.