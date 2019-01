Casa do Sal e Castelo de Castro Marim reabertos

Depois do encerramento temporário de alguns equipamentos públicos, por impossibilidade de harmonização de procedimento no respeitante ao processo de liquidação da empresa municipal Novbaesuris (31 de dezembro de 2018), a Câmara Municipal de Castro Marim reabriu no passado sábado, «com os recursos que lhe foram disponibilizados», o Castelo da Vila e a Casa do Sal, em Castro Marim, provisoriamente com entradas gratuitas.

«A fim de honrar os compromissos assumidos com a Região de Turismo do Algarve e no sentido de prestar o melhor serviço à comunidade, à região e ao turista, o Posto de Informação Turística de Castro Marim, tutelado por essa entidade, é transferido, também temporariamente, para a Casa do Sal», esclarece ainda a autarquia.

As infraestruturas vão funcionar no seguinte horário:

Casa do Sal: Todos os dias, entre as 10h-13h e as 14h-18h

Castelo: Todos os dias, entre as 09h-17h