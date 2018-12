Casa da Juventude de Olhão encerra para obras

A Casa da Juventude de Olhão estará encerrada a partir do início de janeiro de 2019, para obras de remodelação. Prevê-se que, com as melhorias a decorrerem durante 60 dias, a sua reabertura ao público aconteça no mês de março, antes da primavera.

As obras na Casa da Juventude incluem arranjos nos telhados e nas várias salas, a introdução de novos equipamentos e mobiliário e a pintura de todo o espaço.

O município olhanense promete «um espaço mais atrativo e funcional para acolher os milhares de jovens que anualmente frequentam aquele local».

A Casa da Juventude de Olhão é um espaço de integração, participação e desenvolvimento de atividades lúdicas e-formativas, com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento humano, social e cultural, dos jovens olhanenses.

Criada a 20 de maio de 2004, representa uma forte aposta do município na juventude do concelho, sendo visitada anualmente, em média, por 8 mil jovens.