Carnaval de Paderne é estrela da folia no concelho de Albufeira

A folia do Carnaval está a chegar a Albufeira. Os festejos começam já amanhã, sexta-feira, dia 1 de março, e só terminam na quarta-feira, dia 6 de março. O maior destaque do programa deste ano vai, como é habitual, para o Carnaval de Paderne, um dos festejos mais tradicionais do Algarve, que este ano celebra a 31ª edição.

Nos dias 3 de março, domingo, e 5, terça-feira, entre as 14h00 e as 18h00, foliões vestidos a rigor e carros alegóricos irão percorrer o interior da povoação, num desfile bastante animado, que este ano tem como tema «Deixa-te de Estórias». O Carnaval de Paderne é organizado pela Casa do Povo de Paderne, com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e da Junta de Freguesia da localidade. Conta ainda com a colaboração de vários particulares, associações locais, do Crédito Agrícola e do jornal «a Avezinha».

Em Albufeira, também há animação para todos os gostos. Os bailes de Carnaval estão de regresso ao Espaço Multiusos (EMA), nos dias 2 e 4 de Março, das 20h00 às 3h00, e no dia 5, das 16h00 às 20h30 com uma matiné e concurso de máscaras para os mais pequenos.

A organização é da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água com o apoio da Câmara de Albufeira, em parceria com os Bombeiros Voluntários, Clube Desportivo e Cultural de Albufeira, Clube Desportivo das Areias de São João e APEXA. A entrada nos bailes é livre.

Mas os mais pequenos também gostam de brincar ao Carnaval e de mostrar que sabem vestir a pele de várias personagens. Assim, envergando bonitos fatos coloridos, resultado do empenho e criatividade conjunta de alunos, pais, educadores e auxiliares de educação de Creches e Infantários do concelho, também participam nos festejos próprios da época, como é tradição em todos os anos. Quase meio milhar de crianças vão entrar na folia do Carnaval e participar num animado desfile, desde a Avenida 25 de Abril, passando pelo Largo Eng.º Duarte Pacheco e pela Avenida da Liberdade, até à Praça dos Pescadores. Na sexta-feira, 1 de Março, pelas 15h00, os figurantes de palmo e meio prometem dar vida a um animado espetáculo com o tema «A Arte sai à Rua».

Este ano, as escolas participantes são: o Infantário e ATL «Os Piratas», da Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira; o Jardim de Infância «Os Palmeirinhas», do Centro Paroquial de Paderne; a Creche e Jardim de Infância «Academia dos Marinheiros»; o Centro Infantil «Quinta dos Pardais», da Santa Casa da Misericórdia; «O Búzio» e «os Amendoinhas», da Fundação António Silva Leal; «O Grãozinho d’Areia»; «O Barquinho Dourado»; e «Eden Montessori International School».

As Escolas Básicas do 1º Ciclo de todo o concelho também vão realizar os seus Desfiles de Carnaval durante a manhã de sexta-feira, 1 de março. «As crianças irão trajadas com os seus disfarces favoritos e cada escola irá realizar o seu próprio cortejo, onde não faltarão confetis, serpentinas e música típica da quadra».

Na freguesia de Ferreiras vai haver «um Desfile de Carnaval Trapalhão», nos dias 3 e 5 de Março, entre as 15h00 e as 17h00, desde a Rua da Estação, percorrendo a Avenida 12 de Julho até ao Mercado Municipal. Os foliões irão dançar ao som de música tradicional portuguesa e trazer para a rua objetos típicos da região, para mostrar aos mais novos e reavivar as tradições locais. «Estão todos convidados a participar neste desfile sem tema, onde cada um poderá vir mascarado do que quiser», convida a organização, que está a cargo da Junta de Freguesia de Ferreiras.

Em Olhos de Água, festeja-se o Enterro do Entrudo, um ritual pagão secular, que encerra os festejos carnavalescos e o período de folia. Segundo a tradição, na noite de Carnaval, a rapaziada corre em cortejo as principais ruas da vila, levando numa padiola um defunto fictício e nas mãos os fachuqueiros ou «chafusqueiros» (pedaços de palha de centeio atados para que não queimem depressa demais) a arder.

No dia 6 de Março, às 20h30, a Associação Cultural e Recreativa de Olhos d’Água (ACRODA) reaviva o Enterro do Entrudo, que tem início no Mercado Municipal de Olhos de Água, seguindo depois pela estrada de Albufeira rumo à praia, passando pela rua 25 de Abril. Depois, na praia, será feita a leitura do testamento e dar-se-á de seguida fogo ao Entrudo, representado por um boneco.