Carnaval de Lagoa apela a uma «Cidade Inclusiva»

Uma «Cidade Inclusiva» é o tema inspirador dos cortejos do Carnaval de Lagoa 2019, onde se espera «a reinvenção do brilho, da cor, da irreverência e da música».

Os desfiles de Lagoa, que merecem destaque nos programas de Carnaval da região, são organizados «pelas coletividades locais e garantem grande animação em três centros do concelho, durante os 3 dias do Entrudo».

A folia vai passar pelo Bairro da Boa Vontade, na Mexilhoeira da Carregação, no dia 3 de março, domingo, a partir das 15h00. Já o dia 5 de março, terça-feira, leva a festa a passar junto ao Auditório Carlos do Carmo em Lagoa também às 15h00h. Para terminar, o «Enterro do Entrudo» será na quarta-feira, 6 de março, no Largo Rainha D. Leonor, em Ferragudo, às 21h00.

São esperados foliões na ordem das centenas, uns mascarados por conta própria, outros associados aos carros alegóricos que representam as emblemáticas associações do concelho. Todos prometem «tardes de muita alegria e boa disposição». À semelhança das anteriores edições do Carnaval de Lagoa, o acesso é livre nos 3 dias.