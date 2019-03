Cápsula do Tempo quer mostrar a atualidade de hoje em 2220

A União das Freguesias de Faro, juntamente com a Venerável Ordem Terceira do Carmo, enterrou uma cápsula do tempo no Largo do Carmo no início de fevereiro, tendo sido no dia 15 de março, sexta-feira, colocada a lápide memorial da mesma.

Esta Cápsula do Tempo tem como finalidade preservar e divulgar a história, a identidade e a cultura de Faro dos nossos dias para serem redescobertos daqui a cerca de dois séculos.

Para isso, foram colocados no interior do invólucro objetos de pequena dimensão, de parco valor monetário e não perecíveis, tais como embalagens, garrafas, postais, sementes, fotografias da cidade, material escolar, jornais, revistas, livros, frascos, brinquedos, mensagens de crianças das nossas escolas, utensílios de cozinha e peças de vestuário característicos da nossa época, e que são demonstrativos do local e do tempo em que vivemos.

Para Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, «em 2220 muitos dos objetos que hoje existem e que fazem parte do nosso quotidiano serão completamente obsoletos e terão desaparecido das vidas das futuras gerações. Outros, pelo contrário, serão tão desenvolvidos que mal serão reconhecidos e possivelmente outros continuarão a existir tal como os conhecemos hoje».

Esta Cápsula do Tempo está pensada para ser aberta no dia 2 de fevereiro de 2220. Esta é uma data com significado para a Ordem Terceira do Carmo, uma vez que é o dia de Nossa Senhora das Candeias, e é o aniversário de uma das freguesias desta União (Freguesia da Sé). Também foi decidido que 201 anos de viagem seriam um intervalo de tempo suficientemente longínquo para uma (esperada) mudança em termos tecnológicos da nossa sociedade, bem como dos nossos hábitos e costumes. Ao mesmo tempo é um intervalo de tempo suficientemente próximo para garantir uma boa conservação do material ali colocado.

A Sociedade Internacional de Cápsulas do Tempo estima que existam entre 10 mil a 15 mil cápsulas em todo o mundo. Contudo, os seus especialistas estimam que cerca de 80% estejam perdidas ou tenham sido esquecidas.