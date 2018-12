Canal de Santa Luzia alvo de dragagem

A Docapesca iniciou a dragagem de restabelecimento do acesso marítimo aos cais flutuantes do porto de pesca de Santa Luzia, em Tavira, que se prevê estar concluída no prazo de 60 dias, e que representa um investimento próximo dos 150 mil euros.

A empreitada contratada pela Docapesca compreende a realização da dragagem de sedimentos arenosos, à cota -1,50 m (ZH), num volume total estimado de 20.600 m3, para restabelecer as condições de segurança, navegabilidade e de estacionamento de embarcações naquele porto.

Os materiais dragados serão repulsados para a Ilha de Tavira, para alimentação artificial da praia da Terra Estreita e reforço do cordão dunar adjacente, seguindo o parecer técnico da APA/ARH Algarve.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.