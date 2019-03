Camélias voltam a encantar no centro de Monchique

O Festival das Camélias regressa este fim de semana, dias 23 e 24 de março, a Monchique. A quinta edição do evento, organizado pela Câmara Municipal local, «apresenta-se numa dinâmica diferente, em tom de festival de rua no Jardim da Vila, com um programa de animação, com poesia à solta, performances e teatro». Um dos atrativos continuará a ser a a exposição de camélias, a mostra de artesanato e doçaria e as duas rubricas criadas no ano passado: «Ilustra-te» e «Festival Comvida». Outro ponto alto será o recital de Rão Kyao, no domingo, às 16h30. A participação em todas as atividades do festival é gratuita.