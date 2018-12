Câmara Municipal de Lagos contra encerramento dos CTT da Praia da Luz

A Câmara Municipal de Lagos aprovou ontem, em reunião e por unanimidade, uma proposta sobre o eventual encerramento do Posto de Correios da Praia da Luz. No texto, que mereceu a concordância de toda a vereação, a presidente do executivo lacobrigense propôs solicitar ao Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas uma reunião com caráter de urgência para dar conta da posição da autarquia e solicitar a intermediação daquela tutela no sentido de impedir o anunciado encerramento.

A autarquia justifica a sua posição com a necessidade de defesa dos direitos da população e por se tratar de um serviço que, embora prestado por empresa da esfera privada, não deixa de ser de interesse público.

Na sua intervenção, a presidente da Câmara Municipal de Lagos, Maria Joaquina Matos, referiu que «o Posto de Correios da Praia da Luz é bastante frequentado quer pela população, quer pela comunidade estrangeira residente e visitante, não se compreendendo, por isso, o motivo da decisão do seu encerramento, além de ser uma prática que contraria o discurso vigente de se dinamizar o interior do país e de se proporcionar igualmente todas as condições às zonas de forte afluência turística». Acrescentou ainda que «em má hora foi privatizado este serviço, que deveria ter continuado a ser sempre público».

Esta posição reforça a já anteriormente assumida pela Associação de Municípios Terras do Infante, que se manifestou contra o encerramento dos Postos de Correios de Sagres e da Praia da Luz.