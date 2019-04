Bombeiros educaram para o ambiente no Jardim de Infância de Moncarapacho

O município de Olhão, através do seu corpo de Bombeiros Municipais, realizou, no passado dia 2 de abril, no Jardim de Infância de Moncarapacho, uma ação de educação cívica e ambiental sobre comportamentos de respeito pelo ambiente e conservação da natureza, com especial incidência no domínio da prevenção contra o risco de incêndio.

Esta ação realizou-se no âmbito da comemoração do Dia da Árvore e envolveu todos os 105 alunos do ensino pré-escolar daquele estabelecimento de ensino. As crianças, dos 3 aos 6 anos, assistiram a uma breve apresentação sobre a profissão de bombeiro, a importância da floresta e os cuidados a ter na mesma. Tiveram, ainda, oportunidade de visitar uma viatura dos Bombeiros e efetuar uma simulação de combate a incêndios.

Esta atividade pretendeu ir ao encontro das orientações curriculares definidas para o ensino pré-escolar, nomeadamente, «referir e identificar a atividade associada a algumas profissões com que contacta» e «manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente».