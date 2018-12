Bombeiros de Loulé reforçados com viatura única a sul do Tejo

Foi apresentado nesta quinta-feira, 27 de dezembro, um veículo 6×4, adquirido recentemente pela autarquia de Loulé para o serviço do Corpo de Bombeiros Municipais. Esta é uma viatura com características singulares a sul do Rio Tejo.

Trata-se de um veículo denominado por Veículo de Socorro e Assistência Especial (VSAE), que permite uma intervenção combinada em 6 valências diferentes. Assim, pode atuar em caso de incêndios urbanos e industriais, desencarceramento de ligeiros, pesados e ferroviários, acidentes com equipamentos elétricos, tendo ainda capacidade de levantamento de objetos (grua), escoramento de estruturas em risco de colapso e de socorro de pessoas em espaços confinados.

O veículo encontra-se equipado com equipamentos e ferramentas da mais avançada tecnologia do âmbito de operações de resgate, socorro e emergências.

A aquisição deste veículo, que vem reforçar a frota deste Corpo de Bombeiros, rondou os 400 mil euros e será um importante contributo para reforçar ainda mais a operacionalidade dos «soldados da paz», permitindo uma intervenção mais célere e eficaz nas ações de socorro, não só no Município de Loulé como em toda a região algarvia.