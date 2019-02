Boa Esperança de Portimão estreia «A Culpa é do Cu…meta»

A Revista à Portuguesa do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, espetáculo que se realiza há mais de 50 anos, tem estreia marcada para o dia 8 de março, sexta-feira, às 21h00, este ano sob o mote «A Culpa é do Cu…meta».

Para a produção, esta é «a desculpa mais usada pela nossa Geringonça, onde os Políticos nos dão Tanga, com os Bancos a Falir, Portagens para pagar, Gasolina a Subir e a Saúde a Definhar».

Com textos originais de Carlos Pacheco, esta revista com crítica bem-humorada será retratada em palco pelo mesmo Carlos Pacheco, Telma Brazona, Flávio Vicente, Sandra Rodrigues, Soraia Correia e Lurdes Carriçal. Com esta nova produção, «o Boa Esperança mantém viva a tradição de apresentar anualmente a sua Revista à Portuguesa».

«Este é um espetáculo cheio de brilho, onde poderá viajar, de avião até Marte, sem sair do seu lugar». Encontrará Dolores Aveiro, no aeroporto da Madeira e é ela, a mãe do Ronaldo, «que marcará golos à maneira, seja ela italiana, espanhola ou brasileira». Em Alcochete «saudaremos, ao pontapé e canelada, o plantel Leonino, que futebol, não joga nada».

Tudo isto se passará «num circo bem moderno, com uma estrela cintilante», onde «uma vedeta irá cantar, num momento inesquecível». Na escola de Ballet, vestidos a preceito, «os alunos de pernas tortas, não têm jeito para dançar». A marioneta «não quer ficar presa», tendo o sonho de «ser livre e poder amar». Já na «Corrida à Portuguesa, um passo doble vão dançar». Nem «os campinos e o cavaleiro» escapam – com eles «vai o PAN protestar». «Desencalhados à Primeira Vista é o quadro final, um casal que vem do Porto para a noite nupcial».

A Revista à Portuguesa do Boa Esperança «mantém viva a tradição deste género teatral e apresenta-nos mais uma edição cheia de humor e com uma crítica divertida. Cada ato terminará de forma soberba, sendo o público convidado a uma viagem pelo mundo de hoje com todos as suas situações hilariantes, proporcionando uma noite de gargalhadas numa época onde a folia e o pagode promovem e mantêm viva a tradição», explica a produção da peça.

O género tem crescido e evoluído ao longo destes anos, transformando uma comédia local, inicialmente intitulada Revista de Carnaval, num grande espetáculo de sucesso nacional, que depois de estar em cena em Portimão, «anda em digressão pelo país com uma sátira acutilante que faz rir todos sem exceção». Este é um espetáculo destinado a um público com mais de 12 anos de idade, «recheado de humor e de boa disposição, onde se abordam assuntos sérios, mas de forma bem alegrada».

As atuações têm lugar na sala do Boa Esperança às sextas-feiras e sábados às 21h00. Aos domingos, as atuações são às 14h30 e às 17h30, podendo os bilhetes ser reservados entre as 15h00 e as 21h00 pelos números 282422976 e 967188290 e para onde deverão ser solicitadas mais informações.

«A Culpa é do Cu…meta» tem o patrocínio oficial da Câmara Municipal de Portimão, o apoio institucional da Junta de Freguesia de Portimão, sendo parceiros media o «barlavento», Algarve Mais Noticias, Alvor FM, Rádio Portimão, Rádio Foia e Rádio Lagoa.